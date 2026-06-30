India forbereder seg på en tørr juli etter den femte tørreste juni noensinne

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Det varte ikke lenge. Forrige uke feiret vi at regnet hadde kommet tilbake til India etter den måneden med lavest nedbør på 12 år, noe som førte til strenge vannrasjoneringer i det asiatiske landet. Det var imidlertid ikke nok, da den forsinkede monsunen ikke kompenserer så mye eller så tidlig som forventet.

Dermed har India opplevd en usedvanlig tørr start på monsunsesongen. Nedbøren i juni lå 39,8 % under det langsiktige gjennomsnittet, noe som gjør den til landets femte tørreste juni siden målingene startet i 1901 og den tørreste på over et tiår. Som rapportert påvirker den svake monsunen jordbruket og vannforsyningen, og såingen av viktige sommeravlinger som ris, mais, bomull og soyabønner går tregere. Som også påpekt i våre tidligere rapporter, mangler nesten halvparten av Indias jordbruksarealer vanningsanlegg, og rundt halvparten av den enorme befolkningen er avhengig av jordbruket.

Juli starter imidlertid i morgen, og den syvende måneden vil kanskje ikke gi tilstrekkelig lettelse. Indias meteorologiske institutt forventer at nedbøren vil forbli under gjennomsnittet (mindre enn 94 % av gjennomsnittet for perioden), mens El Niño forventes å styrke seg i de kommende månedene, noe som vil legge ytterligere press på monsunregnet og dermed skape bekymring for avlingsutbyttet og den økonomiske veksten i landet.

Regn i Mumbai, India. // RAMNIKLAL MODI / Shutterstock.com

Kilder: 1, 2.