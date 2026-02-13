India godkjenner kjøp av 114 franske Rafale-jagerfly

HQ

India har godkjent et forslag om å kjøpe 114 Rafale-jagerfly fra Frankrike, i det som vil bli landets største militære anskaffelse noensinne. Avgjørelsen fra Defence Acquisition Council, som ledes av forsvarsminister Rajnath Singh, baner vei for kommersielle forhandlinger i forkant av et besøk av Frankrikes president Emmanuel Macron i New Delhi. Anskaffelsen er ment å avhjelpe en kritisk mangel i det indiske flyvåpenets kampstyrke midt i den økte spenningen med Kina og Pakistan.

De nye jetflyene vil utvide Indias eksisterende flåte på 36 Rafales-fly som er tatt i bruk siden 2020. Analytikere sier at valget gjenspeiler New Delhis ønske om strategisk autonomi og diversifisering bort fra sin tradisjonelle avhengighet av Russland, samtidig som det balanserer tilbud fra USA og Moskva. Det indiske luftforsvaret opererer for tiden rundt 30 skvadroner, godt under den godkjente styrken på 42, ettersom eldre fly som MiG-21 fases ut.

Ifølge myndighetene vil de fleste av de 114 flyene bli produsert i India under regjeringens "Make in India"-program, med teknologioverføring og integrering av innenlandske systemer. Rafales-flyene ble utplassert under fjorårets fire dager lange konflikt med Pakistan, kjent som Operasjon Sindoor, der indiske tjenestemenn ga dem æren for å ha forbedret evnen til langdistanseangrep. Hvis avtalen blir sluttført, vil den ytterligere sementere Frankrikes rolle som en viktig forsvarspartner for New Delhi...