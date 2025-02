India og Frankrike går sammen om små modulære atomreaktorer

HQ

Bare noen dager etter at vi fikk vite om Storbritannias planer om å gå videre med små modulære reaktorer, vet vi nå at India og Frankrike går sammen om å bygge små modulære atomreaktorer, noe som innebærer et stort skifte i energistrategien deres.

Under statsminister Narendra Modis besøk i Frankrike understreket begge landene at kjernekraft spiller en viktig rolle for å sikre en fremtid med lave karbonutslipp. Samarbeidet kommer i kjølvannet av Indias beslutning om å endre de strenge lovene om atomansvar, som tidligere har satt en stopper for store prosjekter.

De små modulære reaktorene, som er konstruert for å bygges i fabrikker og transporteres til installasjonsstedene, krever mindre areal og infrastruktur enn tradisjonelle kjernekraftverk. Tiltaket understreker også Indias nye holdning til internasjonalt kjernefysisk samarbeid, der regjeringen har satt seg ambisiøse mål for ekspansjon av kjernekraft.

Finansminister Nirmala Sitharaman kunngjorde nylig planer om å generere 100 GW kjernekraft innen 2047, med over 2 milliarder dollar i støtte. I mellomtiden er det ventet at Modi vil utforske lignende partnerskap med amerikanske selskaper under sitt kommende besøk i Washington. Foreløpig gjenstår det å se hva resultatet blir når planen blir satt ut i livet.