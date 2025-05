India rapporterer om nye grenseoverskridende angrep fra Pakistan

HQ

Siste nytt om India og Pakistan . Indias militære hevder at de har slått tilbake flere droneangrep og artilleribeskytning fra Pakistan over den vestlige grensen i natt, etter at sammenstøtene mellom de to landene har tilspisset seg som følge av den siste tidens gjengjeldelsesangrep.

Indiske myndigheter rapporterte om brudd på våpenhvilen og infiltrasjonsforsøk nær Kashmirs de facto-grense, mens sirener og eksplosjoner forstyrret sivile områder i Punjab og Jammu. Verdensmakter, inkludert USA og Kina, har oppfordret begge sider til å trappe ned.