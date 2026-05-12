India setter flammende rekord med de 50 varmeste byene i april

Selv om det er solid vitenskapelig belegg for at temperaturen stiger jevnt og trutt over hele kloden, er det også store variasjoner i varmt vær, og nylig la klimatologene merke til noe ganske ekstraordinært og urovekkende.

Som CNN rapporterer, oppdaget AQI-indeksen som overvåker luftkvaliteten, at de 50 varmeste byene på kloden i april måned, spesielt i april, alle lå i bare ett land: India.

"Den 27. april 2026 skjedde det noe som ikke har noen moderne presedens på tvers av globale værdata. Da AQI.in utarbeidet sin daglige varmeindeks, lå hver eneste en av verdens varmeste byer i India. Ikke én eneste fra Midtøsten. Ikke én fra Afrika sør for Sahara. Ikke én fra Australia. India okkuperte hele listen, fra 1. til 50. plass. Dette er ikke en vanlig april. Og det krever en seriøs, datagrunnet oppgjør", sier AQI.

De 50 byene hadde alle en temperatur på over 37,5 °C, som er menneskets kroppstemperatur, og som derfor beskrives som en "massiv folkehelserisiko".

Øverst på listen finner vi Banda, der det var 34,7 på det kaldeste, det vil si langt ut på natten. Det indiske subkontinentet har alltid hatt varme somre, og til og med aprilglimt, men dette blir presentert som i en helt annen liga, selv om datapunktet bare er én dag.

"Aprilhetebølger av denne intensiteten i så mange byer samtidig er ikke historisk sett typisk for det indiske subkontinentet. India har alltid hatt varme somre. Men den geografiske spredningen, varigheten og sammenfallet av flere regioner som krysser ekstreme terskler på samme dag, har alle blitt intensivert. En dags data kan ikke alene fastslå en trend - men det er et datapunkt i et mønster som klimaforskere har dokumentert med økende hast."