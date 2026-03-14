Indian Wells 2026 semifinaler og finale i herre- og damesingler: tider og hva du kan forvente
Sabalenka og Rybakina legger opp til en spennende finale, mens herrene spiller sine semifinaler i kveld.
Indian Wells når sin siste fase for herre- og damesingler. Fredag kveld, lørdag morgen, ble semifinalene i damesingle spilt, der favorittene og de høyest rangerte spillerne overmannet sine rivaler: Elena Rybakina (nr. 3 i verden) slo Elina Svitolina (9), og Aryna Sabalenka (1) beseiret Linda Noskavá (14).
Sabalenka har som mål å vinne sin første Indian Wells Masters 1000, etter at hun nådde finalen i fjor og tapte for Mirra Andreeva. Rybakina, den russiskfødte spilleren fra Kasakhstan, som vant Australian Open for to måneder siden, vant i California i 2023, og har ikke vunnet en Masters 1000 siden det året. Sabalenka er kanskje favoritt, men Rybakina har vunnet fire av sine fem siste finaler, inkludert fjorårets WTA Finals.
Finalen i Indian Wells mellom Aryna Sabalenka og Elena Rybakina spilles på søndag, tidspunktet er ennå ikke bestemt, sannsynligvis på ettermiddagen-kvelden europeisk tid, etterfulgt av herrefinalen.
Tidspunkt for herrenes semifinaler med Alcaraz, Sinner, Zverev, Medvedev
Vi vet tidene for Indian Wells semifinale i herresingler, og det er noen utrolige dueller ingen tennisfan vil gå glipp av :
- Alexander Zverev mot Jannik Sinner: 21:30 CET, 20:30 GMT
- Carlos Alcaraz mot Daniil Medvedev: 23:00 CET, 22:00 GMT
Hvem tror du tar seieren i Indian Wells denne helgen?