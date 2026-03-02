Indian Wells 2026: Toppspillerne i herre- og damesingle og når de spiller

HQ

Trekningen til BNP Paribas Open 2026 (2026 Indian Wells), turneringen som offisielt finner sted 4.-15. mars, foretas natt til mandag, med mange av de største tennisstjernene ... og tvilsom deltakelse fra noen spillere som Daniil Medvedev, Andrey Rublev og Holger Rune, som fortsatt er fanget på hotellene sine i Dubai eller Qatar ettersom luftrommet fortsatt er stengt på grunn av konflikten i Midtøsten.

Blant spillerne som skal spille herresingle i Indian Wells, finner vi verdensranglistens nr. 1 og 2 Carlos Alcaraz og Jannik Sinner, samt den femdobbelte verdensmesteren Novak Djokovic; verdens nr. 3 Alexander Zverev, tittelforsvarer Jack Draper (som spiller for første gang i 2026 etter at en skade satte en foreløpig stopper for hans forrige sesong) og hjemmefavorittene Taylor Fritz og Ben Shelton.

I damesingle er Aryna Sabalenka og Iga Swiatek blant de toppseedede spillerne, og de bekreftet sin tilstedeværelse i WTA Masters 1000 etter at de trakk seg fra Dubai Championships, da Jessica Pegula beseiret Elina Svitolina. Den regjerende mesteren i Indian Wells Mirra Andreeva er åttendeseedet.

De seedede spillerne får direkte adgang til runde 2, noe som betyr at de debuterer rundt søndag 8. mars. Første runde spilles rundt fredag 6. mars, med finale søndag 15. mars.