Sport
Indian Wells runde 64-kamper på fredag (med tider): Når debuterer Sinner, Alcaraz, Zverev og Djokovic?
Tidsplan for fredagens kamper i 64-delsfinalene i Indian Wells.
Indian Wells 2026 har startet for fullt, med 128. runde ferdigspilt i herresingle, og den første 64. runden er berammet til fredag 6. mars. Blant toppspillerne som debuterer i dag finner vi Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Lorenzo Musetti, Felix Auger-Aliassime, Alejandro Davidovich, Jakub Mneisk og Tommy Paul.
For Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Casper Ruud eller Andrey Rublev kommer debuten lørdag kveld.
Indian Wells 64-delsfinaler fredag 6. mars
Fredag 6. mars
- Alexander Zverev mot Matteo Berrettini - 20:00 CET / 19:00 GMT
- Flavio Cobolli mot Miomir Kecmanoviç - 20:00 CET / 19:00 GMT
- Learner Tien vs Adam Walton - 20:00 CET / 19:00 GMT
- Lorenzo Musetti mot Márton Fucsovics - 21:10 CET / 20:10 GMT
- Ben Shelton mot Reilly Opelka - 21:10 CET / 20:10 GMT
- Gael Monfils mot Felix Auger Aliassime - 22:20 CET / 21:20 GMT
- Frances Tiafoe mot Jenson Brooksby - 22:20 CET / 21:20 GMT
- Brandon Nakashima mot Camilo Ugo Carabelli - 22:20 CET / 21:20 GMT
- Dino Prizmiç mot Arthur Fils - 23:00 CET / 22:00 GMT
Lørdag 7. mars
- Tomás Martín Etcheverry mot Denis Shapovalov - 00:00 CET / 23:00 GMT Fredag
- Alejandro Davidovich Fokina vs. Zachary Svajda - 01:10 CET / 00:10 GMT
- Marcos Giron vs. Jakub Mensik - 01:10 CET / 00:10 GMT
- Dalibor Svrcina mot Jannik Sinner - 03:00 CET / 02:00 GMT
- Zizou Bergs mot Tommy Paul - 04:10 CET / 03:10 GMT
På lørdag kan du forvente en ny serie med kamper som vil finne sted mellom lørdag og søndag i europeisk tid, med debuten til Carlos Alcaraz mot Grigor Dimitrov eller Novak Djokovic mot Kamil Majchrzak. Vil du følge Indian Wells 2026?