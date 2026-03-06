Indian Wells runde 64-kamper på fredag (med tider): Når debuterer Sinner, Alcaraz, Zverev og Djokovic?

HQ

Indian Wells 2026 har startet for fullt, med 128. runde ferdigspilt i herresingle, og den første 64. runden er berammet til fredag 6. mars. Blant toppspillerne som debuterer i dag finner vi Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Lorenzo Musetti, Felix Auger-Aliassime, Alejandro Davidovich, Jakub Mneisk og Tommy Paul.

For Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Casper Ruud eller Andrey Rublev kommer debuten lørdag kveld.

Indian Wells 64-delsfinaler fredag 6. mars

Fredag 6. mars



Alexander Zverev mot Matteo Berrettini - 20:00 CET / 19:00 GMT



Flavio Cobolli mot Miomir Kecmanoviç - 20:00 CET / 19:00 GMT



Learner Tien vs Adam Walton - 20:00 CET / 19:00 GMT



Lorenzo Musetti mot Márton Fucsovics - 21:10 CET / 20:10 GMT



Ben Shelton mot Reilly Opelka - 21:10 CET / 20:10 GMT



Gael Monfils mot Felix Auger Aliassime - 22:20 CET / 21:20 GMT



Frances Tiafoe mot Jenson Brooksby - 22:20 CET / 21:20 GMT



Brandon Nakashima mot Camilo Ugo Carabelli - 22:20 CET / 21:20 GMT



Dino Prizmiç mot Arthur Fils - 23:00 CET / 22:00 GMT



Lørdag 7. mars



Tomás Martín Etcheverry mot Denis Shapovalov - 00:00 CET / 23:00 GMT Fredag



Alejandro Davidovich Fokina vs. Zachary Svajda - 01:10 CET / 00:10 GMT



Marcos Giron vs. Jakub Mensik - 01:10 CET / 00:10 GMT



Dalibor Svrcina mot Jannik Sinner - 03:00 CET / 02:00 GMT



Zizou Bergs mot Tommy Paul - 04:10 CET / 03:10 GMT



På lørdag kan du forvente en ny serie med kamper som vil finne sted mellom lørdag og søndag i europeisk tid, med debuten til Carlos Alcaraz mot Grigor Dimitrov eller Novak Djokovic mot Kamil Majchrzak. Vil du følge Indian Wells 2026?