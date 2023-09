Indiana Jones and the Dial of Destiny er ukens mest strømmede film

HQ

Indiana Jones og hans nyeste eventyr gjorde det virkelig ikke bra på kino. Faktisk floppet The Dial of Destiny stygt, og klarte ikke engang å tjene halvparten så mye penger som den fjerde filmen, The Kingdom of the Crystal Skull.

På strømmetjenester ser det imidlertid ut til at Disney har fått vind i seilene, og The Dial of Destiny har raskt klatret til topps på listen over de mest strømmede filmene i uken etter lanseringen. Dette er basert på statistikk fra SF Anytime, Viaplay, Google Play og en rekke andre plattformer.

Andre populære filmer er (ikke overraskende) fortsatt The Super Mario Bros. Movie som klamrer seg til og fortsetter å ri på en tilsynelatende uendelig suksessbølge. Men også den fjerde John Wick-filmen og Spider-Man: Across the Spider-Verse fortsetter å gjøre det bra.

Hvilke filmer har du strømmet den siste uken?