Indiana Jones and the Dial of Destiny går i null på kinobudsjettet

Etter nesten tre uker på kino har Indiana Jones and the Dial of Destiny endelig gått i null på verdensbasis. Filmen har nå passert 300 millioner dollar, ifølge Box Office Mojo, og overgår dermed det rapporterte produksjonsbudsjettet på 295 millioner dollar.

Haken er at det ikke har blitt nevnt noe om hvor stort markedsføringsbudsjettet for filmen er, noe som betyr at det er uklart hvor mye penger Indy 5 må spille inn på kino og på strømmetjenester for å tjene inn hele prisen for den utrolig dyre utgivelsen.

Hvis du ikke har vært på kino for å se Indys siste film, kan du lese vår anmeldelse av filmen her.