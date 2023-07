Indiana Jones and the Dial of Destiny risikerer å bli en av de største floppene i Disneys historie.

HQ

Hvor mange av dere husker John Carter, en av filmhistoriens største fiaskoer og noe Disney helst vil glemme. Dessverre for dem ser det nå ut til at historien er i ferd med å gjenta seg, for Indiana Jones and the Dial of Destiny er på god vei til å bli en økonomisk katastrofe av lignende proporsjoner hvis det går galt.

I skrivende stund har doktorens nyeste (og siste) eventyr spilt inn litt over 300 millioner dollar på kinoer verden over, og ifølge en rapport fra SlashFilm må filmen nå mer enn det dobbelte - 600 millioner dollar - for å dekke budsjettet. Noe selv den fjerde filmen, Kingdom of the Crystal Skull, ikke klarte.

Det spekuleres nå i om Dial of Destiny kommer til å tjene inn mye mer i billettinntekter, og hvis vi også tar med det faktum at kinoene beholder omtrent halvparten av overskuddet... Det begynner å se ganske dystert ut for Indiana Jones, en potensiell økonomisk fiasko på linje med John Carter.

Har du sett Indiana Jones and the Dial of Destiny, og hva synes du om filmen?