Indiana Jones and the Dial of Destiny skal ha gått med over 130 millioner dollar i underskudd ved billettsalget.

Vi har en stund spekulert i at Indiana Jones and the Dial of Destiny var litt av en fiasko i det globale kinobildet. Ettersom filmen hadde et monsterbudsjett på nærmere 400 millioner dollar, måtte den trolig ha generert nærmere 1 milliard dollar for å kunne regnes som en suksess rent billettmessig, men den kom ikke i nærheten av det engang. Faktisk endte filmen på kino med rundt 384 millioner dollar, noe som faktisk var mindre enn produksjonsbudsjettet på 387 millioner dollar.

Det viser seg at break-even-punktet for filmen var mye lavere enn den sjeldne terskelen på 1 milliard dollar som vi ble så vant til å se før pandemien. Forbes' ekspert på filmøkonomi, Caroline Reid, avslører i en ny rapport at Disney "bare" tapte rundt 134 millioner dollar på filmen, men da er det også tatt hensyn til at diverse skattefradrag og refusjoner reduserte de totale budsjettutgiftene fra 387 millioner dollar til 326 millioner dollar.

Dette tyder altså på at Disney trengte at filmen genererte rundt 500 millioner dollar for å gå i null. Men for en film som kostet over 300 millioner dollar å lage, var det nok ikke noe mål å gå i null, så vi kan anta at det faktiske ønskede billettsalget ville ha vært betydelig høyere. Uansett er det vanskelig å se denne filmen som en økonomisk suksess, selv om den nå er kommet til Disney+ og utvilsomt har fått noen nye abonnenter som kan bidra til å dempe nedgangen ytterligere.