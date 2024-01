Indiana Jones and the Great Circle avslørt med en første trailer

HQ

Det har blitt hvisket mye om det kommende spillet fra MachineGames og Todd Howard med vår favorittprofessor Indiana Jones i hovedrollen den siste tiden, og i kveld ble det endelig vist frem for første gang med en fersk trailer på Xbox Developer Direct.

Det var en stolt samling utviklere fra det Uppsala-baserte (Sverige) MachineGames som fortalte oss om spillet som nå er bekreftet å hete Indiana Jones and the Great Circle. Eventyret tar oss tilbake til år 1937 og utspiller seg mellom filmene Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark og Indiana Jones and the Last Crusade, der Indy som vanlig kjemper mot onde krefter i jakten på en eldgammel kraft.

I motsetning til Uncharted og Tomb Raider spilles Indiana Jones and the Great Circle primært i førsteperson hvor arkeologens ikoniske pisk spiller en stor rolle og blant annet brukes til å avvæpne, distrahere og angripe fiender, samt til å navigere i ulike utfordrende miljøer. I løpet av spillets gang skal vi både utforske åpne områder og oppleve strammere segmenter med mer fokus på historiefortelling, og i Indianas sko har vi en hel del koselige actioneventyr å se frem til i form av klassisk nærkamp, noen skytevåpen, sniking og gåter.

Indy ser kanskje ut som Harrison Ford i spillet, men skuespilleren som spiller ham er Troy Baker, et par trygge hender innen spillskuespill om noen.

Indiana Jones and the Great Circle slippes i 2024 til PC og Xbox Series S/X, og det er selvfølgelig inkludert i Game Pass.

Hvor hypet er du?