Indiana Jones and the Great Circle bekreftet å lanseres på PS5 i april

Hvis du trodde at Xbox-lanseringen av Forza Horizon 5 til PlayStation 5 i slutten av april kunne være et slags bevis på at Indiana Jones and the Great Circle kommer til plattformen litt senere i løpet av året (foren dum ting å tro...), har vi noen interessante nyheter å dele.

Etter det nylige ryktet fra den alltid pålitelige Dealabs og deretter teaseren fra Bethesda selv, er det nå bekreftet at Indiana Jones and the Great Circle kommer til PS5 så snart som 17. april.

Vi fikk denne informasjonen i en video som du kan se nedenfor, og også på PlayStation Store, hvor det bemerkes at spillet vil ha DualSense-støtte.

Med denne debuten kommer april til å bli en måned der ikke bare ett, men to Xbox Game Studios-utviklede spill gjør sin ankomst på PS5. Så, med Indiana Jones og Forza Horizon på vei, hva gleder du deg mest til å spille på Sonys maskinvare?