Indiana Jones and the Great Circle (PS5)

HQ

HQ

Etter å ha sett Indiana Jones-filmer mange ganger i ungdommen min føler jeg meg veldig nostalgisk når jeg går inn i skoene til den berømte arkeologen. Førsteinntrykket mitt blir imidlertid ødelagt helt fra starten når skjermen bestemmer seg for å fryse på slutten av en filmatisk og langsom seksjon, og tvinger meg til å starte på nytt. Til tross for dette vokser atmosfæren med hvert trinn, ettersom de kjente tingene fra filmene bærer meg helt med. Det er imidlertid en ulempe med dette: selv om jeg valgte det vanskeligste puslespillnivået av de to alternativene, husker jeg løsningene deres like skarpe som om de var i går, takket være filmene, og derfor forblir gleden over suksess litt utvannet.

Indiana Jones and the Great Circle er designet for å være veldig spillervennlig uansett ferdighetsnivå, ettersom utviklerne har plassert flere innstillinger i menyene for å øke bekvemmeligheten. For eksempel kan de som hater unødvendig leting, markere gjenstander og de viktigste målene for progresjon som mer synlige. Det samme trikset kan gjøres for Indys følgesvenner. Dødsfall er heller ikke noe stort tilbakeslag, da automatisk lagring skjer ganske ofte, men det beste er at pausemenyen viser når siste lagring ble gjort. I spill med automatisk lagring er dette ofte et problem, siden du ikke vet hvor mye du må spille om igjen hvis du bestemmer deg for å avslutte økten brått.

Dette er en annonse:

Eksternt ser PlayStation 5-versjonen veldig bra ut. Hovedpersonene, kjent fra filmene, ser ikke helt identiske ut med forgjengerne, men de gjør fortsatt poenget sitt, og utfyller plottdelene av historien under dialogdelene. Når det gjelder stemmeskuespill, er hovedoppmerksomheten naturlig nok fokusert på Indiana Jones, og Troy Baker lykkes utmerket på dette området, og hever atmosfæren over hele linjen. Bifigurene holder imidlertid ikke alltid mål, og de mer åpne eventyrene kan av og til føre til utilsiktet repetisjon i dialogen eller aktivering på feil tidspunkt. Spillet utvikler seg hovedsakelig på en bemerkelsesverdig lineær måte, selv om utforskningen noen ganger er friere, og det er nettopp det å avvike fra ruten som kan være årsaken til de merkelige reaksjonene til AI-karakterene. Detaljene som trenger finjustering ødelegger imidlertid ikke opplevelsen, men forårsaker høyst en liten overraskelse. Som en parentes vil jeg nevne scenen der jeg banket opp en fascist som kom i veien for meg, og etter nevekampen hørte jeg Indy si "That is Dr. Jones to you", noe som fikk meg til å le.

Indiana Jones and the Great Circle utspiller seg i filmenes verden, og gjenspeiler i stor grad hendelsene i The Last Crusade og Raiders of the Lost Ark. Den største forskjellen fra filmene er imidlertid at Indy ikke hele tiden utfordrer fiender med pisken sin, ulike angrepsvåpen eller en pistol. Du kan ikke helt unngå kampsituasjoner, men jeg synes spillet gir en bedre opplevelse når Indy sniker seg i skyggene, unngår farer, tar seg frem til vanskelige steder ved hjelp av pisken og utforsker steder rolig ved hjelp av vettet, og ikke går fra den ene kampen til den andre som en actionhelt i Rambo-stil. For eksempel er det direkte frustrerende når en vakt blåser i fløyten eller roper høyt, og ser alle de fiendtlige truslene i nærheten forvandle situasjonen til en fartsfylt scene fra et Call of Duty -spill. Det ødelegger innlevelsen for mye, selv om jeg liker spill med intens action.

Indiana Jones and the Great Circle lider mest av det faktum at jeg, som en stor fan av gamle Indy-filmer, føler at et godt minne er en slags forbannelse. I løpet av eventyret følte jeg mange ganger at jeg hadde sett dette før, og jeg visste for mye om scenen på forhånd. Heldigvis er det fortsatt litt rom for fantasi, og det er ingen direkte kopiering, noe som bidrar til å holde situasjonene meningsfulle. I tillegg til hovedoppgavene tilbys det også tilleggsaktiviteter i form av en rekke sideoppgaver, noe som øker varigheten på hovedhistorien, som varer i rundt ni timer. Indy har også mulighet til å bevege seg mellom visse hovedområder etter at de er låst opp, slik at du kan jobbe med ufullførte sideoppgaver på nytt hvis du ønsker det. Ekstra utforskning har også sine fordeler, ettersom områdene blant annet skjuler hefter som forbedrer ferdighetene, og som deretter kan låses opp ved hjelp av innsamlede poeng.

Dette er en annonse:

Alt i alt likte jeg veldig godt å gå i Indiana Jones' støvler og være en torn i øyet på skurkene, samtidig som jeg forfulgte mine egne interesser - å lete etter skatter. Å havne i trøbbel og overleve ulike feller var alltid et høydepunkt, ettersom jeg måtte kombinere instinkt og fornuft for å finne en løsning på situasjonen. Handlingen er sjelden det viktigste for meg i spill, men når jeg spilte som en så episk karakter, kunne jeg nærme meg eventyret akkurat som jeg ville gjort i gamle Indy-filmer: med nostalgiens kraft. Dette spillet er en suksess, spesielt når du opplever alt nytt, uten å vite om de gamle filmene.