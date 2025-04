Indiana Jones and the Great Circle vil ha en fysisk utgave på PS5 betinget av en nedlasting på +100 GB

HQ

Fra og med i morgen, 15. april, vil PlayStation-brukere som har kjøpt Premium Edition av Indiana Jones and the Great Circle kunne starte dette massive eventyret på Sonys konsoll, etter mer enn fire måneder som eksklusivt på konsoller i Xbox-serien. MachineGames' tittel var den første som gikk direkte med en kunngjøring på flere plattformer, som en førstepart fra Xbox Games Studios, og var også en av de største overraskelsene på slutten av 2024. For mange endte det faktisk opp med å bli årets spill.

Et av håpene som mange hadde for PS5-versjonen av Indiana Jones and the Great Circle var å glede seg over, etter disse månedene med oppdateringer og revisjoner, en komplett fysisk utgave med hele spillet på Blu-ray-medier, men det ser ut til at dette ikke vil være tilfelle. Faktisk inneholder PS5-platen til The Great Circle bare 20 GB data, og de andre 105 GB (av den fulle størrelsen spillet trenger for å bli installert på konsollen) må lastes ned med en oppdatering, som vist av Youtube-kanalen RETRO GAME FUTURE, som har fått en kopi av standardutgaven før den ble utgitt 17. april.

Dette har forståelig nok ikke falt i god jord hos fans av spillbevaring og kampen for anerkjennelse av eierskap når man gjør utlegget, et hett tema i disse dager med de digitale nøkkelkortavgjørelsene på Nintendo Switch 12 eller The Crews rettssak med Ubisoft.