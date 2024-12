Indiana Jones, Crash Team Racing, EA Sports WRC og mer kommer til Game Pass

HQ

Tiden flyr, og vi er allerede i desember. En ny måned betyr at Microsoft avslører hva Game Pass -abonnenter kan se frem til de neste to ukene, men siden det er julemåneden, gjør de nå ting litt annerledes denne gangen.

I stedet avslører de alt for hele desember, før de går tilbake til den tradisjonelle måten i januar - selv om vi har en sterk mistanke om at Microsoft fortsatt har noen overraskelser i vente på The Game Awards den 13. desember. Her er hva du kan glede deg til (spill med * kommer ikke til Game Pass Standard i starten, spill med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Xbox Standard) :



Crash Team Racing Nitro-Fueled (Xbox) - 4. desember



Forza Motorsport (Xbox Series S/X) - 4. desember**



Hauntii (Xbox) - 4. desember**



Humanity (Xbox) - 4. desember**



EA Sports WRC (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 5. desember 5*



Overthrown (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 5. desember 5*



Indiana Jones og den store sirkelen (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 9. desember*



Wildfrost (Cloud, Xbox og PC) - 10. desember*



Carrion (Cloud, Xbox og PC) - 2. januar



Road 96 (Cloud, Xbox og PC) - 7. januar



Som vanlig inkluderer abonnementet ditt også andre fordeler, blant annet Cyborg Pack (kosmetiske gjenstander) for Metaball og ekstra innhold for World of Warships. Du kan lese mer om dette og spillene ovenfor på Xbox Wire.

Som vanlig er det ikke bare hyggeligheter, ettersom flere spill enn vanlig også forlater Game Pass. Vi kan si farvel til disse titlene 15. desember, men hvis du vil beholde dem, har du opptil 20 % rabatt med Game Pass frem til de forsvinner.



Amnesia: The Bunker (Cloud, Xbox og PC)



Forager (Cloud, Xbox og PC)



Forza Horizon 4 (Cloud, Xbox og PC)



Rainbow Billy: Leviathanens forbannelse (Cloud, Xbox og PC)



Rise of the Tomb Raider (Cloud, Xbox og PC)



Tin Hearts (Cloud, Xbox og PC)



The Quarry (Cloud og Xbox)



I tillegg vil disse spillene bli fjernet 31. desember, selv om du igjen kan få opptil 20% avslag mens de fremdeles er tilgjengelige :