Indiana Jones kommer på Switch 2 med en skikkelig full fysisk utgivelse

Det har vært mye kontrovers om Game Key Cards for Switch 2. Hvis du har gått glipp av det, er problemet at mange fysiske spill faktisk ikke er fysiske i det hele tatt. Kassettene du kjøper er vanligvis tomme (med unntak av Nintendos egne spill og noen tredjepartstilbud), og inneholder bare en nøkkel som gir deg rett til å laste ned spillet. Hvis du for eksempel skal ut på en lang flyreise og kjøper et fysisk Switch 2-spill på flyplassen for å ha noe å gjøre er det en risiko for at du må vente til du lander for å kunne laste ned spillet.

Samlere er naturligvis ikke glade for dette, da det også betyr at spillene dine rett og slett ikke vil fungere i fremtiden når serverne til slutt blir stengt, selv om du har kjøpt fysiske eksemplarer. Under gårsdagens Nintendo Direct: Partner Showcase, dukket Bethesda opp og hadde noen fine ting å snakke om. Blant annet kommer Fallout 4: Anniversary Edition og The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - og vil ifølge pressemeldingen bli utgitt på Game Key Card.

Men de slipper også Indiana Jones and the Great Circle, og her har vi flere spennende nyheter. Det vil bli levert på en ekte kassett som faktisk inneholder spillet. Det er vanskelig å se noen egentlig fellesnevner i dette grepet, men kanskje Bethesda ønsker å se hvordan dette påvirker salget av Switch 2, og om spillerne synes det er viktig at spillene faktisk er lagret på kassetter - eller om det bare er noe folk skriver om på sosiale medier før de kjøper dem uansett.