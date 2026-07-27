Indiana Jones kommer tilbake i tegneserieform i desember i «The Sword of Pandemonium

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Indiana Jones og tegneserier er ikke en ukjent kombinasjon, men vi ser ikke så ofte den ikoniske arkeologen og actionhelten i et så kreativt medium som vi gjorde for flere tiår siden. Dette vil imidlertid snart endre seg, da Marvel Comics har avslørt en ny Indiana Jones-tegneserieserie.

Historien, som går under tittelen «Indiana Jones and the Sword of Pandemonium», er skrevet av Jason Aaron og tegnet av Aaron Kuder, og er en begrenset serie på fem utgaver med mål om å innlede «en helt ny æra av tegneserieeventyr for den ikoniske arkeologen, som utspiller seg i tidsrommet etter de opprinnelige, banebrytende filmene.»

Når det gjelder premisset for historien, vil den utspille seg i tiden rett etter «Indiana Jones og jakten på den forsvunne skatten», og vi vil få se «Indys mest beryktede skurker» som prøver å få tak i en ny maktkilde etter å ha tapt i Midtøsten. Dette vil føre Indy rundt hele verden, og vi vil til og med få se noen andre kjente ansikter komme tilbake, ikke minst Marion Ravenwood.

Sammendraget for tegneserieserien forklarer: «I kjølvannet av *Indiana Jones og jakten på den forsvunne skatten* søker Indys mest beryktede skurker – inkludert den umulige tilbakekomsten av en erkefiende – etter en skremmende ny maktkilde for å kompensere for tapet sitt – en som har falt i hendene på hans tidligere følgesvenn, Marion Ravenwood. Nå må Indiana Jones skynde seg til de fjerneste hjørner av kloden på jakt etter et bibelsk våpen, og begir seg ut på et episk oppdrag som vil sette både hans arkeologiske ferdigheter og skepsis til det overnaturlige på den ultimate prøve!»

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«Indiana Jones and the Sword of Pandemonium» kommer ut med sitt første nummer 9. desember, og du kan se omslagsbildet nedenfor.