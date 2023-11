Indiana Jones' skjorte kan bli din for £75 000

HQ

Hvis du vil eie et lite stykke ikonisk filmmemorabilia og tilfeldigvis har en million dollar til overs, auksjoneres Indiana Jones-skjorten Harrison Ford hadde på seg i Raiders of the Lost Ark bort.

Plagget, som har vært savnet siden innspillingen fant sted for mer enn 40 år siden, har fått autentisiteten bekreftet av en kriminalteknisk undersøkelse, og forventes å bli solgt for mellom 150 000 og 300 000 pund. Er du interessert? Da er det bare å gå til auksjonssiden <a href="https://propstoreauction.com/lot-details/index/catalog/359/lot/118836" target="_blank">og legge inn et bud.

Er dette noe du kunne tenke deg å legge til i garderoben din?