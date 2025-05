Indiana Jones-utvikleren MachineGames har lagt ned en uannonsert tittel

HQ

Indiana Jones and the Great Circle var en stor suksess for den svenske utvikleren MachineGames, som ellers er mest kjent for sine Wolfenstein -spill. Mye tyder på at de kommer til å utvikle et nytt Indiana Jones -eventyr, men det har også gått mange rykter om både et nytt Wolfenstein og et nytt Quake.

Og kanskje var det sant at et av de to sistnevnte var under utvikling, men i så fall er det dessverre en risiko for at de er blitt kansellert. Bluesky-brukeren Timur222 har lagt merke til at en utvikler som jobbet hos MachineGames i syv år og forlot studioet i 2024, var hovedkunstner på et spill som ble kansellert uten å bli annonsert, men som var i produksjon mellom 2022 og 2024.

En rimelig gjetning er at MachineGames og Bethesda ønsket å fokusere mer ressurser på det neste Indiana Jones -eventyret i stedet. Om det er Wolfenstein eller Quake som ble påvirket av dette, vet vi ikke, men de er de mest ryktede spillene fra MachineGames de siste årene.