Indiana Pacers-stjernen Tyrese Haliburton kan bruke nesten et år på å komme seg etter skaden han pådro seg i NBA-finalen

Indiana Pacers led et smertefullt nederlag i NBA-finalen sist søndag, slått av Oklahoma City Thunder i en ubalansert kamp, fordi de hadde mistet sin stjernespiller, Tyrese Haliburton. Den 25 år gamle point guarden hadde pådratt seg en skade i kamp 5, men da finalen nådde kamp 7, presset han den for hardt, og akillessenen i høyre venstre side ble revet over.

Haliburton, lagets beste spiller, måtte forlate kampen etter syv minutter, noe som endte med å bli avgjørende for Thunders seier. Etter at han ble operert på mandag, kan rekonvalesenstiden bli mellom åtte og ti måneder, noe som betyr at han vil gå glipp av nesten hele 2025/26-sesongen.

"Ord kan ikke uttrykke smerten av denne skuffelsen. Jeg har jobbet hele livet for å komme til dette øyeblikket, og det er slik det ender? Det gir ingen mening", skrev han i et innlegg på sosiale medier.

Et hardt slag for laget og deres ambisjoner om å gjenta sin historiske opptur i finalen: De lå på fjerdeplass i Øst-konferansen, men klarte å holde Thunder, det beste laget i hele ligaen i løpet av den ordinære sesongen, tilbake og gripe det som ville vært deres første NBA-ring i Indianapolis-franchisens historie.