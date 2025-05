Indianapolis Colts-eier Jim Irsay går bort i en alder av 65 år

HQ

NFL-verdenen har mistet en legende. The Indianapolis Colts har kunngjort at eieren Jim Irsay dessverre har gått bort i en alder av 65 år. Nyheten ble overlevert i morgentimene den 22. mai, hvor det ble avslørt at Irsay overraskende gikk bort dagen før og "fredelig i søvne" om ettermiddagen.

Kunngjøringen ga også et kort innblikk i hva slags person Irsay var, med fokus på hans generøsitet og filantropiske arbeid, hans kjærlighet til musikk, hans arbeid med veldedige organisasjoner og hans elskede familie.

"Jims engasjement og lidenskap for Indianapolis Colts, i tillegg til hans generøsitet, samfunnsengasjement og, viktigst av alt, hans kjærlighet til familien, var uovertruffen."

Irsay jobbet med Colts i mesteparten av sitt liv, og ble til og med utnevnt til daglig leder i 1984, da han ble ansett som den yngste daglige lederen i lagets historie. 13 år senere kjøpte han laget og ledet Colts til noen av sine mest suksessrike år, og vant til og med sin første Super Bowl siden han forlot Baltimore og flyttet til Indianapolis, alt mens Peyton Manning var lagets quarterback i 2007.

På grunn av at denne kunngjøringen kommer såpass sent, har det ikke blitt sagt noe om hva dette betyr for det fremtidige eierskapet til Colts organisasjon, men Irsay vil bli etterfulgt av tre døtre, Carlie Irsay-Gordon, Casey Foyt og Kalen Jackson.