Indias Modi benekter USAs rolle i våpenhvilen mellom India og Pakistan

Siste nytt om India og Pakistan . Modi har gjort det klart for Trump at den nylige våpenhvilen mellom India og Pakistan ble oppnådd gjennom direkte kommunikasjon mellom deres militære styrker, og avviser dermed tidligere påstander om amerikansk innblanding.



"Statsminister Modi sa klart og tydelig til president Trump at det i løpet av denne perioden ikke på noe tidspunkt ble snakket om emner som handelsavtalen mellom India og USA eller USAs mekling mellom India og Pakistan", sier Indias utenriksminister Vikram Misri i en pressemelding.

"Samtalene om å innstille de militære aksjonene foregikk direkte mellom India og Pakistan gjennom eksisterende militære kanaler, og etter insistering fra Pakistan. Statsminister Modi understreket at India ikke har akseptert mekling tidligere og aldri vil gjøre det," sa han.

Samtalen, som fant sted under et G7-relatert møte, var den første direkte samtalen mellom de to siden konflikten tok slutt. Modi bekreftet Indias mangeårige holdning mot tredjepartsmekling og understreket landets pågående antiterroroperasjoner.