India vil styrke båndene til Mauritius

Indias statsminister Narendra Modi reiser til Mauritius denne uken, et viktig diplomatisk besøk som har som mål å styrke de strategiske forbindelsene og støtte øynasjonens suverenitet over øygruppen Chagos (via Reuters).

Modis diskusjoner vil trolig fokusere på fremtiden for det amerikansk-britiske militære nærværet i regionen, en sak som har fått oppmerksomhet den siste tiden etter at USAs president Donald Trump viste støtte til en potensiell avtale mellom Mauritius og Storbritannia.

India har lenge støttet Mauritius i landets territorielle krav, noe som er i tråd med landets bredere interesser om å opprettholde et sterkt militært og strategisk nærvær i Det indiske hav, særlig som en motvekt til Kinas økende innflytelse.

Modis besøk kommer samtidig som India fortsetter å styrke det maritime sikkerhetssamarbeidet med Mauritius, et partnerskap som er avgjørende for stabiliteten i Det indiske hav. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse samtalene vil påvirke maktbalansen i regionen.