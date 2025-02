IndiDevDay skifter navn til BCN GAME FEST og utvider arrangementets omfang og størrelse

HQ

IndieDevDay 2024 var en kolossal suksess og overgikk langt den forrige utgaven i 2023, men 2025-utgaven blir noe annerledes. I utgangspunktet, for nå vil det ikke lenger være IndieDevDay, men BCN GAME FEST, en rebranding som organisasjonen ønsker å samle de nye initiativene som vil bli gjennomført og gi et nytt merkevareimage til arrangementet, som fortsetter å vokse i oppmerksomhet, deltakere og betydning på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Arrangørene lover at "IndieDevDay-ånden vil fortsette å være til stede", med sine aktiviteter og initiativer for å støtte utviklingen av indiesamfunnet, og som referanse og møtepunkt for uavhengige utviklere. Men messen vokser også for dem, og vil nå også tilby enda flere profesjonelle møteplasser og forretningsmuligheter.

Daniel Santigosa, direktør for messen: "Gjennom årene har vi sett hvordan arrangementet vårt har vokst og blitt mer profesjonelt, samtidig som det har blitt mer og mer profesjonalisert, samtidig som mange av deltakerne våre har tatt spranget til å skape sine egne studioer eller signere avtaler med utgivere. I likhet med dem har vi vokst og nådd et internasjonalt publikum. Målet vårt er å befeste vår posisjon som et viktig møtepunkt for dataspillbransjen på alle dens områder, tilby en plass for alle aktørene i sektoren og bidra til å styrke økosystemet."

Organisasjonen vil snart dele mer informasjon om årets messe, billettsalg og de første bekreftede foredragsholderne.