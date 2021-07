INDIE Live Expo 2021 Winter bekreftet for november

Vi har gode nyheter til fans av indiespill. Tidligere, via en pressemelding, kunngjorde arrangør Ryu's Office at de bringer tilbake INDIE Live Expo 2021 Winter den 6. november i år. De som er interessert vil kunne se streamen via YouTube, Twitch, Twitter og Bilibili på forskjellige språk, inkludert engelsk, japansk og kinesisk.

Eventet, som bringer hundrevis av indietitler denne gangen, forventes å "inneholde nye spillavsløringer, oppdateringer for tidligere utgitte spill og spotlights på talentfulle skapere og deres spill, ved å utsette dem for ILEs verdensomspennende publikum".

"Events are powerful milestones, but we know independent game creators need as much help as possible on a year-round basis," sier Ryuta Konuma, grunnlegger av Ryu's Office, i en pressemelding. "It's our dream that not only can we provide great chances to promote indie games to a worldwide audience, but to give our partners every advantage we can with our connections and great sponsors."

