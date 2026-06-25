Indie-livssimulatoren « Paralives » har solgt 1 million eksemplarer på en måned

HQ

Paralives Paralives, den Sims-lignende livssimulatoren fra Alex Massé og teamet hans, har nådd en million solgte eksemplarer på en måned siden lanseringen i Early Access. Etter lanseringen i slutten av mai vakte « » raskt stor interesse blant folk som desperat lette etter et alternativ til «The Sims», men som dessverre ikke hadde funnet noe i titler som «inZOI». Det solgte 250 000 eksemplarer på åtte timer, og salget har bare fortsatt å stige og stige.

Utviklerne avslørte nyheten offisielt via etParalives innlegg på Steam, hvor de takket spillerne og delte ytterligere informasjon om spillerstatistikk. Det arrangeres også en konkurranse der 10 personer kan vinne spillet gratis ved å dele Paralives’ siste innlegg på X/Twitter.

Etter lanseringen i Early Access har mange av oppdateringene til « Paralives » siden lanseringen vært hurtigrettinger for å løse feil og ytelsesproblemer. I løpet av de neste to årene vil vi imidlertid også få mye nytt innhold til spillet, blant annet kjæledyr, bassenger og mer. Vi kan derfor trolig forvente at flere spillere vil hoppe på med hver innholdsoppdatering etter hvert som spillet nærmer seg ferdigstillelse.