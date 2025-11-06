Indie-rytmespillet Unbeatable forsinket flere timer før lansering

HQ

I går kveld, rundt 12 timer før spillet skulle lanseres på PS5, PC og Xbox Series X/S, ble indie-rytmespillet Unbeatable forsinket. Dette skjer etter et møte i siste liten med utviklerne, der de bestemte seg for å utsette lanseringen av spillet fra 6. november.

Årsaken til forsinkelsen, som beskrevet i et innlegg på Steam, er en feil, som du sannsynligvis ville forvente. Denne feilen er en progresjonsblokkering som ville ha gjort spillet umulig å lansere, og selv om konsollversjonen kunne ha blitt forsinket, mener D-Cell at det ville være for rotete og vil i stedet at alle skal spille sammen.

Dessverre betyr dette en forsinkelse for alle også. Men det blir ikke lang ventetid. Unbeatable lanseres nå 9. desember, noe som betyr at det fortsatt treffer utgivelseskalenderen vår i 2025. Denne nye datoen gir teamet litt pusterom til å løse feilen i Unbeatable, og gir den tid til å lanseres når den ikke er klemt inn blant andre utgivelser i november.