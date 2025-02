Indie-skrekksuksessen Mouthwashing selger 500 000 enheter, og kommer snart til konsoller

Etter å ha skapt bølger på PC, er indie-skrekksuksessen Mouthwashing snart klar for konsoller. Spillet har dessuten solgt en halv million enheter, noe som er en stor prestasjon i seg selv.

Salgstallene ble kunngjort via Steam, hvor Mouthwashing for øyeblikket ligger på en overveldende positiv vurdering. Konsollutgivelsen for spillet har ennå ikke en utgivelsesdato, men du kan registrere deg for å bli varslet når en oppdatering slippes.

På slutten av Steam-innlegget blir vi fortalt at vi vil få en ny oppdatering når spillet når 990 000 solgte enheter, noe som kan skje ganske snart med konsollutgivelsen.

Har du spilt Mouthwashing ennå?