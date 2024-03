Indie-studioet Deviation Games har nå lagt ned.

HQ

Indie-studioet og PlayStation-partneren Deviation Games har nå lagt ned virksomheten. Studioet, som ble grunnlagt av en gruppe veteraner fra Treyarch Games, har slitt en stund, og i løpet av det siste året ble flere av de ansatte permittert.

Det er bekreftet på LinkedIn at studioet er lagt ned, og at de ansatte nå ser seg om etter nye jobber og utfordringer.

Senior Character/Creature Artist Alec Hunstad postet: "Etter nedleggelsen av Deviation Games sist fredag, søker jeg aktivt etter Senior Character Artist-roller. Ser frem til å lande et fantastisk sted".

Deviation Studios ble grunnlagt i 2020 av Jason Blundell og Dave Anthony, og i 2021 ble det kunngjort at de hadde innledet et samarbeid med Sony og jobbet med et plattformeksklusivt spill. I 2022 forlot imidlertid Blundell studioet, og spillet de jobbet med, vil sannsynligvis aldri se dagens lys.