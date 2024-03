IndieDevDay 2024 bekrefter sin neste utgave i Barcelona.

HQ

Til tross for det nåværende klimaet med oppsigelser og omstruktureringer i de store selskapene i bransjen, fortsetter indiespillbransjen å kjempe for å realisere prosjektene sine og vise frem arbeidet sitt til verden. Som du vet, er vi i Gamereactor ivrige tilhengere av indieutvikling, og i årenes løp har vi vært i stand til å oppdage (og ved mange anledninger gjøre kjent) mange flotte spill for publikum. Kanskje vil vi oppdage mange flere i år.

For i år er Barcelona nok en gang vertskap for en ny utgave av den uavhengige videospillutviklingsmessen. IndieDevDay 2024 har nemlig bekreftet at den igjen vil fylle La Farga Activity Centre 27., 28. og 29. september.

Innholdet og programmet for utgaven er foreløpig ukjent, men vi håper å motta nyheter snart.

Hvis du vil vite litt mer om vår dekning av tidligere IndieDevDays, kan du ta en titt på noen av intervjuene vi gjorde i forrige utgave, fullt tekstet. Jeg er sikker på at tittelen på mer enn ett av spillene ringer en bjelle.

