IndieDevDay 2024 forlenger studioers frist for å søke til 31. mai

I mars ble det bekreftet at IndieDevDay ville komme tilbake til Barcelona i 2024, nærmere bestemt 27., 28. og 29. september. Arrangementet, som, som navnet tilsier, er bygget opp rundt uavhengige prosjekter, har de siste par årene blitt et nytt fyrtårn i Europa for både indie- og AA-scenen. I forrige utgave (med nesten 200 titler til stede) ble vi for eksempel kjent med lovende spill som Eden's Guardian, Camper Van: Make it Home, eller Neon Blood.

Nå skal ikke indie-studioer som ønsker å delta i årets utgave hvile på laurbærene, ettersom søknadsfristen for å få en plass i utstillingsvinduet går ut 31. mai. Det vil si på fredag. Interesserte indie-team kan søke her før helgen, hvor det finnes mer informasjon om standtyper, størrelser, priser og mer.

IDD-arrangørene sier :

"Frem til 31. mai vil videospillutviklingsstudioer kunne sende inn en plass på IndieDevDay for å vise prosjektene sine til publikum og pressen, samt å delta på B2B-rommet og ha forretningsmøter takket være MeetToMatch-plattformen.

Deltakelse gir deg mulighet til å vise spill for alle plattformer i to formater, en enkel stand eller en stand med større plass dedikert til studioer som er interessert i større tilstedeværelse eller å vise frem mer enn ett prosjekt".

Apropos presse, Gamereactor vil være en offisiell mediepartner av IndieDevDay 2024, noe som igjen betyr en spesiell dekning av arrangementet, inkludert hands-on-inntrykk og intervjuer om de mest fremtredende titlene som tilbys.