IndieDevDay 2025 bekrefter datoene for den åttende utgaven og tilstedeværelsen av mer enn 180 spill fra hele verden

Selv om det fortsatt er mange måneder igjen, er det positivt å se hvordan agendaen for store arrangementer for dataspill nærmer seg datoer, slik tilfellet er med den åttende utgaven av IndieDevDay, som nok en gang vil bli avholdt på La Farga-området i L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) den 10., 11. og 12. oktober 2025. Messen er den viktigste begivenheten for indie-studioer og utgivere i Sør-Europa og et obligatorisk stopp på messeprogrammet, midt mellom Gamescom og Tokyo Game Show.

Mange utviklere benytter seg av arrangementet, som har fått stadig mer fart og oppmerksomhet fra bransjeaktører år etter år, og i 2025 vil det bli vist frem mer enn 180 titler, i tillegg til foredrag, keynotes, co-working spaces og et kunstnerrom.

Vi har foreløpig ingen ytterligere detaljer, men vi forventer flere overraskelser etter hvert som arrangementet nærmer seg, samt bekreftelser på viktige deltakere.

Planlegger du å delta på IndieDevDay 2025?