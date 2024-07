IndieDevDay Barcelona 2024 har Swery som en av gjestene

HQ

Det er sannsynlig at hvis du hører om fremtidige videospillarrangementer, vil blikket ditt være rettet mot den tyske byen Köln, som nok en gang vil være vertskap for Gamescom i august neste år. Men hvis du følger med på indieutvikling og er en regelmessig leser av Gamereactor, ser du sannsynligvis også utover sommeren, når en ny utgave av IndieDevDay vil bli arrangert i Barcelona.

Indieutviklingsmessen har vokst for hver nye utgave og utvidet sin innflytelse utover Spania, ut i Europa og til og med globalt. Denne helgen annonserte de en ny foredragsholder som bekreftet sin deltakelse, og det er i tråd med disse linjene. Han er Hidetaka "Swery" Suehiro, kjent i bransjen for å være skaperen av titler som "Deadly Premonition" og "The Good Life". I tillegg til hans tilstedeværelse, vil de som deltar på messen som arrangeres den 27, 28 og 29 september på La Farga (Barcelona) kunne prøve hans neste tittel på en dedikert stand: Hotel Barcelona, fra White Owls studio (for et passende navn).

Arrangørene sier at dette blir den mest internasjonale utgaven hittil, med Swery i selskap med andre store navn som Kenney, Kay Lousberg og Dominique Gawlowski.

Hvis du tenker på å delta på IndieDevDay Barcelona 2024, kan du kjøpe billetter her.