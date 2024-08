IndieDevDay Barcelona 2024 vil tilby flere forretningsmuligheter for både utgivere og utviklere

HQ

Med Gamescom i Köln rett rundt hjørnet er sommerferien snart over for dataspillbransjen. Det tyske arrangementet i neste uke innleder en ny sesong med messer og konferanser, med IndieDevDay i Barcelona og Tokyo Game Show i Japan som de mest etterlengtede i september allerede.

For fansen gir disse arrangementene et rush av spenning med hver runde med kunngjøringer, forhåndsvisninger og nyheter om favorittsjangrene og -plattformene deres. For bransjen er det imidlertid de private møtene som virkelig former hvordan selskaper og utgivelser vil fungere i de kommende månedene og årene.

Utgivere søker etter prosjekter som de kan finansiere og markedsføre, indie-studioer ser etter partnere for å realisere drømmeverkene sine, talentspeidere rekrutterer nye talenter, og fagfolk knytter kontakter og bygger nettverk på ulike måter. I år vil IndieDevDays B2B-område utvides betraktelig, med mål om å være vertskap for over tusen forretningsmøter, takket være et samarbeid med MeetToMatch.

Ifølge arrangørene vil IDD i år ønske mer enn 45 utgivere velkommen til å vurdere over 190 titler fordelt på mer enn 150 stands. Totalt vil mer enn 1 300 bransjemedlemmer samles og gjøre forretninger på messen. Og når det gjelder sysselsetting :

"Talent Dev Day-jobbmessen vil bli holdt i løpet av den første dagen av showet for å fremme talentoppkjøp av selskaper på tvers av forskjellige områder av videospill, hvor kandidater vil kunne møte studioer som Larian, Gameloft, Anchor Point og andre, og presentere sine porteføljer og CV-er".

IDD 2024 har tradisjonelt fokusert på europeiske studioer, men utvider også sin internasjonale appell globalt, med studioer fra Storbritannia, Tyskland, Italia, Frankrike, Danmark, Portugal, Estland, Japan og USA. Gamereactor vil derfor være messens offisielle internasjonale mediepartner og vil gi deg de siste nyhetene og intervjuene om de mest lovende indiespillene som blir vist frem.

IndieDevDay arrangeres i Barcelona 27., 28. og 29. september. Selv om påmeldingen til de rekordstore studioene har vært stengt en stund, kan profesjonelle videospillere, studenter og allmennheten fortsatt sikre seg billetter i ukene før arrangementet.