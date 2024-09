IndieDevDay Steam-arrangementet er kunngjort: Alle detaljene

HQ

Alle studioer eller utviklere ville vært begeistret over å få spillet sitt omtalt på verdens største PC-spillbutikk, men det viser seg at neste uke er det opptil 200 av dem som vil dra nytte av dette initiativet.

Steam lanserer en IndieDevDay-kampanje neste uke, og fremhever mer enn 230 titler i Steam-seeren i Spania, selv om tilbudet er åpent for alle regioner. Arrangementet vil vare i 48 timer (sammenfallende med IDDs personlige arrangement på La Farga i L'Hospitalet de Llobregat).

Som du kan forestille deg, er 230 titler for mange til å gjennomgå her, men listen inkluderer noen kjente navn i den nåværende utviklingsscenen, som CLeM, Neon Blood, The Many Pieces of Mr. Coo, The Crown of Wu, Mika and The Witch's Mountain, Luto, Bestiario, Hermetica, Curse of the Sea Rats, Blasphemous, Altered Alma, AK-Xolotl, og mange, mange flere ...

Steams støtte til IndieDevDay er bare enda et tegn på at arrangementet har nådd et nytt nivå av beryktethet på den årlige spillbegivenhetskretsen, og inntar en sentral plass mellom Gamescom og Tokyo Game Show.

Vi minner deg også om at Gamereactor er offisielle medier for IDD 2024, og at vi vil være på bakken på den katalanske messen for å teste mange spill og gi deg et mangfold av intervjuer og alle sensasjonene som arrangementet etterlater oss med en komplett dekning.