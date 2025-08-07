Indieperlen UFO 50 får overraskende utgivelse på Nintendo Switch

HQ

Hvis du fikk med deg Indie World, ble du kanskje skuffet over mangelen på en stor, endelig kunngjøring. Presentasjonen ble avsluttet med en sizzle reel som viste frem flere titler, inkludert en som etter vår ærlige mening burde hatt et eget segment, gitt viktigheten av tittelen: UFO 50.

UFO 50 lansert i fjor, i september 2024, kun for PC. Det ble raskt et av årets høyest rangerte spill, med 91 på Metacritic, over et dusin nominasjoner, inkludert beste uavhengige spill på The Game Awards, Golden Joystick, D.I.C.E., og vinner av New York Game Awards.

Det består av en samling av 50 spill, utviklet av seks utviklere, med alle slags ideer og sjangre, som skytespill, plattformspill, rollespill, og noen er kortere, mens andre er overraskende dype. Det morsomme er at alle spillene er knyttet sammen av en metafortelling, som om de var tapte spill fra en fiktiv spillutvikler kalt UFOSoft på 1980-tallet, som blir oppdaget og utgitt i dag.

Den enda bedre delen er at spillet har blitt lansert på Nintendo Switch i dag. Så langt er det den eneste plattformen, i tillegg til PC, hvor denne perlen er tilgjengelig.