Indiespill-arrangementet Triple-i Initiative kommer tilbake om tre uker

Hvis du elsker videospill, vil du ikke gå glipp av dette. Det har blitt avslørt at Triple-i Initiative-showcasen snart gjør comeback, med et arrangement der fansen vil bli behandlet med tonnevis av kunngjøringer og nyheter som dreier seg om noen av de mest spennende indiespillene i horisonten.

Showet er satt til å begynne 9. april og vil vare i 45 minutter, hvor vi er lovet "back-to-back trailere" og ingen verter. Dette vil omfatte spillavsløringer, verdenspremierer og "andre kunngjøringer", med over 40 spill som skal vises.

Som du kan se, er vi i butikken for indiespill i massevis når dette showet skjer om tre uker, og for en ytterligere smakebit av hva som kommer, er det utarbeidet en trailer som du kan se nedenfor, og det er også gitt ut et kort sammendrag.

"Årets show vil by på enda flere spennende kunngjøringer. Det betyr åtte eksklusive verdenspremierer, i tillegg til at partnere som Klei Entertainment, TinyBuild og Devolver Digital dukker opp for å gi deg, kjære fan av spill som er virkningsfulle, engasjerende og minneverdige, alle de spennende oppdateringene på titler du allerede ser frem til, som Windrose, Dead as Disco, Risk of Rain 2, Alkahest og Castlevania: Belmont's Curse, og noen andre som ber om å bli oppdaget. Med et klart fokus på å presentere det nyeste fra stjernespekkede triple-i-team, kommer du til dette utstillingsvinduet for videospill, og du vil ikke dra herfra uten videospill."