Indiespill-legenden Jonathan Blow fremhever et av hovedproblemene med oppblåste utviklingstider

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Hvorfor tar det syv år å lage alle spill? Jeg er ikke helt sikker, men det er en trend mange av oss har lagt merke til, og få av oss er fornøyd med. Hvis du gleder deg til at det kommer en oppfølger til et spill du elsket, må du forberede deg på at oppfølgeren sannsynligvis ikke kommer før det er et nytt tiår, spesielt i disse dager.

Det er noe indiespillveteranen og Braid-skaperen Jonathan Blow nylig sa på sosiale medier, og understreket at spill som tar så lang tid å lage, kan skape problemer utover å teste folks tålmodighet. "Spill tar så lang tid å lage nå, noen ganger kan du se at de viktigste kreative beslutningene ble tatt for fem år siden", skrev han.

Denne tweeten ble lagt ut kort tid etter at PlayStation State of Play ble avsluttet i går kveld, noe som betyr at den kan referere til et av spillene som ble vist i presentasjonen. I kommentarfeltet har mange tolket tweeten som at ting har endret seg kulturelt, slik at det finnes "woke"-elementer i spill, selv om de ofte ender opp med å utløse massive debatter med de verste sidene av internett.

Det virker imidlertid ikke som om det er akkurat det Blow sikter til. Som en veteran innen spilldesign, kan vi tenke oss at han mener at trendene vi ser fra spill som kommer ut nå, viser hva spillerne ba om og inn i for fem år siden. Det er ingen ytterligere avklaring i skrivende stund, men når vi ser på de siste AAA-trendene, begynner du å se at mye av det som var populært for en stund siden, fortsatt blir kastet på oss, med den hensikt å hoppe på en båndvogn som allerede forlot for lenge siden.