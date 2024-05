Indika kommer til konsoller denne uken

HQ

Hvis du har sett noen rare og merkelige spill fra folk som har sjekket ut Indika på PC nylig, og har lurt på når du kan hoppe inn i spillet selv på konsoller, har utvikleren Odd Meter nå avslørt når du vil kunne gjøre det.

Det bisarre spillet kommer til PS5 og Xbox Series X / S-systemer denne uken, 17. mai for å være nøyaktig, men for å legge til dette er en liten ekstra godbit som har blitt lovet. Det er nevnt i en kommentar til denne kunngjøringen at en fotomodus er under aktiv utvikling, og at vi snart vil høre mer om det.

Kommer du til å sjekke ut Indika på konsoller?