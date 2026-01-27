Indonesia bekrefter at minst 23 soldater er døde etter jordskred på Vest-Java

HQ

Indonesiske myndigheter har bekreftet at 23 soldater ble drept i forrige helgs jordskred på Vest-Java, og har dermed oppjustert tidligere dødstall, som opprinnelig var på minst 17. Katastrofen rammet landsbyen Pasir Langu i Bandung Barat-regionen etter at flere dager med kraftig regnfall hadde utløst en kollaps i åsene rundt.

Den indonesiske marinen sa at marinesoldatene deltok i treningsøvelser i forbindelse med grensepatruljeoperasjoner da de ble fanget av jordskredet. Myndighetene sa at de ekstreme værforholdene gjorde umiddelbar redning umulig, noe som forsinket full tilgang til stedet og vanskeliggjorde arbeidet med å vurdere omfanget av tapene.

I tillegg til de bekreftede militære dødsfallene pågår det fortsatt leteaksjoner etter savnede sivile i området. Indonesias katastrofeberedskapsmyndighet har rapportert om flere titalls savnede, og hundrevis av innbyggere er evakuert fra nærliggende hjem som en forholdsregel mot ytterligere jordskred.

Mer enn 800 redningsmannskaper, inkludert militære, politi og nødhjelpspersonell, har blitt utplassert, støttet av tungt utstyr. Ustabilt terreng og vedvarende nedbør fortsetter imidlertid å forsinke redningsarbeidet, og tvinger teamene til å gjøre manuelle søk på enkelte steder...