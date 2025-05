Indonesia beslaglegger narkotikaskip verdt 426 millioner dollar utenfor Sumatra

HQ

Siste nytt om Indonesia . Fredag avskjærte den indonesiske marinen et thailandskflagget fartøy som forsøkte å flykte i Riau-provinsen, og avdekket nesten to tonn kokain og metamfetamin til en verdi av over 425 millioner dollar.

Fem utenlandske statsborgere ble arrestert om bord på fartøyet, og myndighetene fortsetter å etterforske skipets opprinnelse og tiltenkte destinasjon. Tilslaget, som er et av landets største noensinne, understreker den økende bekymringen for utviklingen av regionale ruter for narkotikasmugling.