Indonesia går videre med plan for integrering av militære og sivile

I et trekk som kan omforme Indonesias politiske landskap, har regjeringen innført en revidert versjon av en lov som vil gjøre det mulig for militære offiserer å fylle sivile roller, med en viktig vri: Soldater må først trekke seg fra aktiv tjeneste (via Reuters).

Dette oppdaterte utkastet tar sikte på å imøtekomme bekymringer fra aktivister og studenter som frykter en tilbakevending til en kontroversiell epoke i Indonesias historie da militæret hadde betydelig makt i sivile anliggender.

Loven, som ble introdusert i en høring i parlamentet, er et skritt i retning av å styrke president Prabowo Subiantos visjon om et sterkere militært nærvær i styringen, selv om kritikere advarer om at endringene fortsatt kan forrykke maktbalansen.

Selv om soldater kan få sivile roller i forsvarsdepartementet og etterretningstjenestene, innebærer lovendringen at de må gå av med pensjon først - et forsøk på å dempe den verste frykten for at militæret skal få for stor innflytelse.