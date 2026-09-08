Indonesia gjenåpner alle flyplassene sine så snart vulkanasken har lagt seg

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Ifølge Reuters har alle flyplasser i Indonesia nå gjenopptatt driften. Utbruddet av Anak Krakatau hadde tvunget frem stengning av opptil åtte flyplasser i landet av sikkerhetsmessige årsaker, noe som berørte mer enn 340 000 reisende.

Forstyrrelsene er imidlertid ikke over ennå, ettersom myndighetene sjekker flydyktigheten til 178 fly som er satt på bakken. I mellomtiden står de ulike flyselskapene overfor økte kostnader som følge av innstilte og forsinkede flyvninger, omdirigeringer, parkering og bemanning. I tillegg er åtte personer savnet, etter at en hurtigbåt med fem journalister og tre besetningsmedlemmer om bord har forsvunnet i Sundastredet.

Anak Krakatau har heller ikke roet seg helt ned, og ytterligere utbrudd kan fortsatt forstyrre flere flyvninger. Vulkanen hadde tre nye utbrudd i går morges, men asken har nå lagt seg slik at flytrafikken kan gjenopptas, i det minste midlertidig.