Indonesia mottar de første Rafale-jagerflyene i en stor forsvarsoppgradering fra Frankrike

HQ

Indonesia har fått levert tre Rafale-jagerfly fra Frankrike, noe som markerer starten på en omfattende modernisering av landets luftforsvar. Flyene, som er en del av en forsvarsavtale med Frankrike verdt flere milliarder dollar, ble stasjonert på Roesmin Nurjadin Air Base i Pekanbaru på Sumatra, og er nå klare til operativ bruk, bekrefter en tjenestemann i forsvarsdepartementet.

Den sørøstasiatiske nasjonen har bestilt opptil 42 Rafale-fly fra Dassault Aviation som en del av en bredere militær ekspansjon som også inkluderer franske fregatter og ubåter. Forsvarsutgifter har vært en prioritet under president Prabowo Subianto, en tidligere kommandant for spesialstyrkene, ettersom Indonesia ønsker å oppgradere sitt aldrende militære utstyr og styrke den regionale sikkerhetskapasiteten.

Rafale-jagerfly // Shutterstock

"Denne leveransen representerer en betydelig forbedring av vårt luftforsvars kapasitet", sier Rico Ricardo Sirait, talsmann for forsvarsdepartementet. Tre jagerfly har allerede ankommet, og flere Rafale-fly er ventet senere i år, selv om departementet ikke spesifiserte det nøyaktige antallet.

Indonesia har utforsket flere alternativer for å utvide sin jagerflyflåte, inkludert Kinas J-10 og USAs F-15EX. Samtidig har landet signert en kontrakt på 48 tyrkiskproduserte KAAN-femtegenerasjons jagerfly, som drives av General Electric F-110-motorer som også brukes i F-16-fly. Diskusjonene med Pakistan om mulige kjøp av kampfly og droner understreker ytterligere Jakartas vilje til å modernisere sitt militære materiell...