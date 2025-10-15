Indonesia nekter visum til gymnaster fra Israel før VM i artistisk gymnastikk

HQ

Verdensmesterskapet i artistisk gymnastikk finner sted denne helgen i Jakarta i Indonesia, det mest folkerike landet med muslimsk majoritet. Men Israel kommer ikke til å være der, ettersom Indonesia har nektet visum til de seks israelske gymnastene som forventes å delta i konkurransen. Israel anket saken til Idrettens voldgiftsrett (CAS), men den har avvist anken med henvisning til manglende jurisdiksjon.

CAS sa at etter å ha gjennomgått anken fra Israel, avviste de den, og Israel vil ikke delta i konkurransen som vil bringe over 500 idrettsutøvere fra 79 land til Jakarta, som starter neste søndag.

Indonesia, som ikke har noen diplomatiske forbindelser med Israel, avviste to uker før konkurransen visum for israelske idrettsutøvere, med henvisning til innvendinger fra grupper som et råd av islamske geistlige og regjeringen i Jakarta, ifølge Reuters.

Det israelske gymnastikkforbundet kalte avgjørelsen sjokkerende og hjerteskjærende, og de håpet at CAS ville "gi en veldig sterk avgjørelse som vil skremme alle som har slike sprø ideer om å diskriminere idrettsutøvere fra et hvilket som helst land av en eller annen grunn."