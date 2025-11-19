Indonesisk vulkan får utbrudd og sender en askesky på 54 000 fot opp i himmelen

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Mount Semeru i Indonesia har hatt et utbrudd onsdag, noe som har sendt en massiv askesky på over 10 000 meter opp i luften og fått Australias Volcanic Ash Advisory Centre til å utstede en rød advarsel om flysikkerhet.

Myndighetene hevet beredskapsnivået til det høyeste da asken drev inn over Øst-Java, der innbyggerne flyktet og beredskapsteam evakuerte eldre mennesker fra nærliggende distrikter. Myndighetene advarer befolkningen om å holde seg minst 8 kilometer fra toppen på grunn av risikoen for varme skyer, lavastrømmer og steinsprut. Det er foreløpig ikke rapportert om noen omkomne.

Dette er en nyhetssak under utvikling...