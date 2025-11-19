Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Indonesisk vulkan får utbrudd og sender en askesky på 54 000 fot opp i himmelen

Myndighetene advarer publikum om å holde seg minst 8 kilometer fra toppen.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Mount Semeru i Indonesia har hatt et utbrudd onsdag, noe som har sendt en massiv askesky på over 10 000 meter opp i luften og fått Australias Volcanic Ash Advisory Centre til å utstede en rød advarsel om flysikkerhet.

Myndighetene hevet beredskapsnivået til det høyeste da asken drev inn over Øst-Java, der innbyggerne flyktet og beredskapsteam evakuerte eldre mennesker fra nærliggende distrikter. Myndighetene advarer befolkningen om å holde seg minst 8 kilometer fra toppen på grunn av risikoen for varme skyer, lavastrømmer og steinsprut. Det er foreløpig ikke rapportert om noen omkomne.

Dette er en nyhetssak under utvikling...

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterIndonesia


Loading next content