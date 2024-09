Industry Giant 4.0 tar et stort sprang for serien og sjangeren

Hvis du liker å bygge opp din egen by fra bunnen av og elsker å legge en grundig strategi, så er Industry Giant 4.0 noe for deg. På Gamescom snakket vi med Matthias Lutz, administrerende direktør og medgrunnlegger av Don VS Dodo, om det nye spillet i serien, og om noe som kommer til å føles utrolig forfriskende for spillerne.

"Vi bestemte oss spesifikt for å tillate at flere produksjonslinjer enn én kan produseres i en enkelt industri, fordi vi ikke følte at det er veldig kult å ha de samme eiendelene som må plasseres flere ganger," forklarte han. "Hvis du for eksempel har fem gårder, kan én produsere grønnsaker og én frukt. Vi ønsket virkelig å gi spilleren muligheten til å detaljstyre dette også, og ha en slags produksjonskjede som produseres i én enkelt industri."

Hvis du vil finne ut mer om byen du kan dyrke helt fra 1950-tallet i Industry Giant 4.0, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor: