Industry Sesong 4 er avsluttet på HBO, og sesong 5 blir den siste, til tross for at den "blir bedre med alderen"

HQ

Industry sesong 4 er avsluttet på HBO Max, med en sjokkerende vri som beviser det alle fans har sagt en stund: dette er en av de beste dramaseriene der ute som ofte blir oversett, fordi den første sesongen ikke fikk mye kjærlighet fra kritikere, og ignorerer hvor mye den har forbedret seg fra sesong til sesong.

"Hvis vi hadde vært på en annen strømmetjeneste, ville vi sannsynligvis blitt kansellert etter sesong én eller to", innrømmet showrunnerne Konrad Kay og Mickey Down i et intervju med oss, og hovedrolleinnehaveren i finansdramaet, Myha'la, som spiller Harper Stern, er enig i dette.

"Jeg tror serien blir bedre med alderen. Vi modnes og vokser fra sesong til sesong, og jeg tror at Konrad og Mickey fortsetter å utfordre seg selv i manusarbeidet. Det er det som er håpet med den naturlige utviklingen av noe, at det bare vil fortsette å bli bedre", sier Myha'la, og legger til at sesong 4 er "alt som sesong 1, 2 og 3 ønsket at de kunne være".

HQ

Sesong 4 har utvidet serien, som opprinnelig handlet om en gruppe universitetsutdannede som jobber (eller overlever) i en investeringsbank i London, og som nå handler om "finans, det er journalistikk og media, det er politikk", og utvider dermed den verden som karakterene lever i.

Hvis du har fulgt med på serien, kan du se hvordan Myha'la føler at karakteren Harper har utviklet seg fra sesong 1 til sesong 4: "Jeg setter pris på at Harper føles ekte fordi hun ikke bare er én ting. Hun er ikke en moralsk akseptabel versjon av en person. Hun er bare en person. Det liker jeg.".

HQ

Industry avsluttes med sesong 5, og du bør prøve den før den tid

Myha'la fortalte oss også at serien er verdt å se selv om seerne kanskje ikke er så interessert i finansverdenen, eller til og med blir skremt av sjargongen. "Det er en serie om relasjoner med mennesker som tilfeldigvis er omgitt av finansverdenen."

Dessverre, men kanskje klokt nok for å bevare seriens kvalitet, har det blitt bekreftet at Industry avsluttes med sesong 5, som ble godkjent av HBO like før finalen av sesong 4. Uten noen estimert utgivelsesdato, men sannsynligvis 2028 (hver av Industrys sesonger slippes annethvert år), har du god tid til å ta igjen Industry før den femte og siste sesongen.